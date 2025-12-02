Verdiana Bixio di Publispei svela i dettagli di una possibile nuova stagione di un medico in famiglia

publispei: un'icona della produzione televisiva italiana e internazionale. Con una lunga storia di successi, Publispei si distingue come uno dei principali produttori nel panorama della fiction italiana. La sua capacità di creare narrazioni coinvolgenti, capaci di emozionare ed evocare ricordi collettivi, ne ha fatto un punto di riferimento per generazioni di spettatori. In questa analisi, si approfondiscono le sfide attuali, le strategie future e le collaborazioni che stanno rendendo questa casa di produzione sempre più protagonista, anche a livello globale, attraverso progetti di grande rilievo come il nuovo film con Revelations Entertainment.

Dal libro al set Inizio delle riprese previsto per il 2026 per The Perfect Wife, nuova co-produzione italo-americana realizzata insieme a Verdiana Bixio Il film è tratto da uno dei thriller contemporanei più acclamati della narrativa italiana, scritto da Roberto Costa - facebook.com Vai su Facebook

