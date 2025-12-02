Ventola dubbioso su Spalletti | Accettando la Juventus ha preso una bella gatta da pelare Io al suo posto adesso farei così

Ventola critica le scelte tattiche a Viva El Futbol: Koopmeiners in difesa crea confusione, Spalletti deve fare cose semplici e non inventare nulla. Il cammino di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  continua a dividere l’opinione pubblica. Se da un lato i risultati recenti (la vittoria a  Bodo  e quella in rimonta col  Cagliari ) hanno ridato ossigeno alla classifica, dall’altro la gestione tattica della squadra lascia perplessi alcuni addetti ai lavori. Tra questi c’è  Nicola Ventola, che durante la trasmissione  Viva El Futbol  ha espresso i suoi dubbi sulla “rivoluzione” che il tecnico sta cercando di attuare alla  Continassa, definendo la situazione attuale molto complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

