Ventisette anni di supplenze ma non basta il concorso per sanare l' abuso dei contratti da precari | scatta il risarcimento

Perugiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha stabilito che per i precari della scuola il concorso straordinario non cancella il danno da reiterazione illecita dei contratti a termine. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione, confermando il diritto al risarcimento per una professoressa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

