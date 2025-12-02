Ventisette anni di supplenze ma non basta il concorso per sanare l' abuso dei contratti da precari | scatta il risarcimento
La Corte di Cassazione ha stabilito che per i precari della scuola il concorso straordinario non cancella il danno da reiterazione illecita dei contratti a termine. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione, confermando il diritto al risarcimento per una professoressa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
