Venezuela ultimatum di Trump Maduro | Vogliamo la pace ma non da schiavi

(Adnkronos) – Donald Trump ha imposto a Nicolas Maduro un ultimatum, intimandogli di lasciare subito il potere e il Venezuela, assicurandogli un salvacondotto per lui e i suoi familiari. Ma il leader venezuelano ha rifiutato, chiedendo "un'amnistia globale" per se stesso e i suoi alleati politici. E' quanto rivela il Miami Herald dopo che lo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

