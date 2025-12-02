Venezuela Hegseth violò leggi di guerra e autorizzò 2° raid per uccidere i narcos Leavitt | Ammiraglio Bradley ordinò l' attacco secondo legge

Secondo un'esclusiva del Washington Post, il 2 settembre scorso la Marina Usa compì due attacchi "cinetici" contro un'imbarcazione dov'erano a bordo 11 persone "terroriste". Al primo raid però sopravvissero 2 uomini, subito uccisi con un secondo bombardamento mirato, ordinato dall'ammiraglio Bradley. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, "Hegseth violò leggi di guerra e autorizzò 2° raid per uccidere i narcos", Leavitt: "Ammiraglio Bradley ordinò l'attacco secondo legge"

