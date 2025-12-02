Venezuela Hegseth | Attacchi contro barche narcos sono appena iniziati

“Abbiamo appena iniziato a colpire le imbarcazioni dei narcotrafficanti”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca, in riferimento alle operazioni militari contro le presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nei Caraibi che hanno creato attriti con il Venezuela. Operazioni che “ sono legali, sia per la legge statunitense che per il diritto internazionale”, ha detto la portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, in un briefing con la stampa. L’ammiraglio Bradley riferirà al Congresso giovedì su attacchi a barche narcos. L’ammiraglio Frank Bradley fornirà giovedì un briefing a porte chiuse ai membri delle commissioni Forze Armate del Senato e della Camera dei Rappresentanti, riguardo agli attacchi lanciati contro le imbarcazioni di presunti narcotafficanti venezuelani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Hegseth: “Attacchi contro barche narcos sono appena iniziati”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela. 'Ordine di Hegseth nei raid contro i narcos: uccideteli tutti' Wp: 'Dato dal segretario della Difesa durante un'operazione contro una imbarcazione nei Caraibi'Usa. (ANSA) - facebook.com Vai su Facebook

Per Trump, l'approccio intransigente di Hegseth sta diventando un peso sempre più gravoso. @luigispinola Vai su X

Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler verificare le informazioni secondo cui le forze armate statunitensi avrebbero colpito per due volte un’imbarcazione nel mar dei Caraibi p ... Come scrive internazionale.it

Venezuela, morsa bipartisan su Trump. Al Congresso l’ombra di crimini di guerra - A Capitol Hill democratici e repubblicani chiedono di indagare sugli attacchi alle barche dei narcos: nel mirino il capo del Pentagono. Scrive editorialedomani.it

Hegseth, accusato di aver ordinato il secondo raid per uccidere i narcos sopravvissuti, posta: “Franklin la tartaruga che prende di mira i trafficanti” - Il segretario alla Difesa avrebbe scaricato le colpe all’ammiraglio Bradley dell’ordine di uccidere tutti i narcos, ma repubblicani e democratici al Congresso hanno chiesto spiegazioni sulle operazion ... Si legge su quotidiano.net

La Casa Bianca difende attacco mortale contro imbarcazione narcos autorizzato da Hegseth - A settembre, il segretario alla Difesa Usa aveva autorizzato un controverso attacco contro un'imbarcazione, presumibilmente usata per il narcotraffico, già colpita e con sopravvissuti a bordo, in uno ... msn.com scrive

Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela. E minaccia: «Presto azioni di terra contro il narcotraffico» - Le parole del Segretario alla Guerra riferite a un attacco del 2 settembre e riportate dai media Usa. Secondo msn.com

Venezuela, Maduro parla chiaro: “No alla pace degli schiavi o delle colonie” - Il presidente si è fatto riprendere durante balli e canti mentre Trump era impegnato in un meeting per discutere la strategia militare da perseguire ... Riporta dire.it