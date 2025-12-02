Venezuela | Hegserth ' non ho visto i sopravvissuti dopo attacco a imbarcazione'

Washington, 2 dic. (Adnkronos) - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato di non aver visto personalmente alcun sopravvissuto al primo attacco statunitense su una presunta nave adibita al trasporto della droga nel Mar dei Caraibi, dopo che la loro uccisione in un secondo attacco ha scatenato accuse di possibile crimine di guerra. Hegseth ha dichiarato, durante una riunione di gabinetto insieme al presidente Donald Trump, di aver "osservato quel primo attacco" ma di "non essere rimasto" a causa di un altro incontro. "Personalmente non ho visto sopravvissuti", ha detto, aggiungendo che "la cosa era in fiamme. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Hegserth, 'non ho visto i sopravvissuti dopo attacco a imbarcazione'

Leggi anche questi approfondimenti

Venezuela: Hegserth, 'non ho visto i sopravvissuti dopo attacco a imbarcazione' - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato di non aver visto personalmente alcun sopravvissuto al primo ... Scrive iltempo.it

Hegseth: 'Non ho inviato piani di guerra su Signal' - Lo ha detto Pete Hegseth in un'intervista a Fox news all'indomani di un nuovo scandalo. Lo riporta ansa.it

Venezuela, Trump smentisce i media: “Non ho deciso di attaccare”. Maduro non si fida e chiede aiuto a Putin e armi a Cina e Iran - Roma, 31 ottobre 2025 – Dopo le indiscrezioni della stampa sulla decisione di Donald Trump di attaccare siti militari del Venezuela, è lo stesso presidente degli Stati Uniti a intervenire per smentire ... Scrive quotidiano.net