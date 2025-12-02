Venezia vaporetto si schianta contro il ponte | convergono soccorsi La situazione
Momenti di grande tensione questa mattina nei pressi del ponte delle Guglie, lungo uno dei punti più trafficati del Canal Regio, dove un vaporetto ha urtato con forza la spalla del ponte. L’impatto, ripreso dalle videocamere di alcuni hotel affacciati sul canale, ha immediatamente destato allarme tra residenti, turisti e personale di bordo. Al momento, la dinamica esatta non è ancora chiara e sono in corso le verifiche delle autorità per capire cosa abbia portato il mezzo a deviare dalla traiettoria prevista. L’impatto e le prime reazioni. Secondo le prime informazioni raccolte, il vaporetto stava effettuando la consueta rotta quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe improvvisamente cambiato direzione, andando a colpire uno dei lati del ponte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Vaporetto si schianta contro il ponte delle Guglie a Venezia: la manovra e l'impatto violento. Paura per i passeggeri a bordo VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, arrivano mille telecamere per i vaporetti: Actv ne installerà otto in ogni barca Vai su X
Vaporetto Actv si schianta contro il ponte delle Guglie: il segnale di avviso, il motoscafo dall'altro lato del canale, poi il botto - Ha innestato la marcia indietro, ma la corrente del canale ha avuto la meglio sul motore e pure sull’abbrivio. Riporta ilgazzettino.it
Vaporetto si schianta contro il ponte delle Guglie a Venezia: la manovra e l'impatto violento. Paura per i passeggeri a bordo VIDEO - Momenti di paura vicino al ponte delle Guglie, dove intorno alle 12 di oggi, lunedì primo dicembre, un vaporetto si è scontrato contro la spalla del ponte. Scrive msn.com
Venezia, vaporetto si schianta contro il ponte delle Guglie - Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente ripreso dalle videocamere degli hotel nella zona. Da msn.com
Greta Thunberg daspo a Venezia, la città allontana l'attivista dopo la protesa a Rialto - La manifestazione contro i cambiamenti climatici rivendicata dal movimento «Extinction Rebellion». Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it