Venezia vaporetto si schianta contro il ponte | convergono soccorsi La situazione

Momenti di grande tensione questa mattina nei pressi del ponte delle Guglie, lungo uno dei punti più trafficati del Canal Regio, dove un vaporetto ha urtato con forza la spalla del ponte. L’impatto, ripreso dalle videocamere di alcuni hotel affacciati sul canale, ha immediatamente destato allarme tra residenti, turisti e personale di bordo. Al momento, la dinamica esatta non è ancora chiara e sono in corso le verifiche delle autorità per capire cosa abbia portato il mezzo a deviare dalla traiettoria prevista. L’impatto e le prime reazioni. Secondo le prime informazioni raccolte, il vaporetto stava effettuando la consueta rotta quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe improvvisamente cambiato direzione, andando a colpire uno dei lati del ponte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

