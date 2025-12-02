Venezia torna protagonista su La7 nel programma storico di Aldo Cazzullo
Aldo Cazzullo torna a Venezia nella nuova puntata di “Una giornata particolare”, in onda mercoledì 3 dicembre in prima serata su La7. Il giornalista racconterà la storia di Giordano Bruno, facendo tappa in alcuni luoghi chiave, nella città storica, per scoprire la storia del filosofo condannato e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
