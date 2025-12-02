Venezia tentato furto in un ristorante | beccato sul fatto straniero irregolare con precedenti subito espulso

Un cittadino straniero è stato arrestato a Venezia per tentato furto in un ristorante di Mestre. Disposto anche il provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Venezia, tentato furto in un ristorante: beccato sul fatto straniero irregolare con precedenti, subito espulso

TG Plus Venezia. . CRONACA. Mestre, sventato furto in un ristorante: arrestato il presunto autore CRONACA. Blitz dei Carabinieri in terraferma e isole: 2 arresti e 3 denunce CRONACA. Insediato il nuovo Presidente dell'Autorità Portuale Gasparato SANITA'. D

Venezia, tentato furto in un ristorante: beccato sul fatto straniero irregolare con precedenti, subito espulso - Un cittadino straniero è stato arrestato a Venezia per tentato furto in un ristorante di Mestre. Secondo virgilio.it

Ruba nel ristorante ma lo scoprono mentre fruga tra gli scaffali: pregiudicato straniero arrestato e rimpatriato in un giorno - Sorpreso a rovistare nel magazzino di un ristorante di Mestre, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica e rimpatriato nella serata di ieri. Da ilgazzettino.it

Finge di andare in bagno, lo trovano a frugare nel magazzino: arrestato ed espulso - Sabato l'allarme è partito da un ristorante cinese in centro a Mestre, dove uno straniero si è introdotto verso le 21, in pieno orario di attività. Da veneziatoday.it