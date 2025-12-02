Venezi nel mirino anche di quattro ex sindaci | c’è anche Cacciari Guarda caso sono tutti di sinistra…

In quattro, tutti rigorosamente di sinistra, area Pd, prendono posizione sulle polemiche relative alla nomina di Beatrice Venezi alla direzione artistica del teatro La Fenice di Venezia. In una lettera aperta, gli ex sindaci di Venezia Ugo Bergamo, Massimo Cacciari, Paolo Costa e Giorgio Orsoni, denunciano la crisi del Teatro, dopo la nomina della musicista troppo “di destra” alla direzione musicale, con la protesta di Orchestra e Coro, e invitano a risolverla nel rispetto delle regole consolidate dei grandi teatri del mondo. Non è un attacco diretto alla Venezi, ma il tono è quello di chi chiede al governo e al sovrintendente di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

