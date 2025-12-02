È stato venduto l’immobile del Santa Fè - Matilda a Marina di Ravenna: ora non è più della Regione, ma del Bbk srl. Lo ha fatto sapere ieri l’ente pubblico con una nota che ricapitolava le alienazioni effettuate quest’anno, in cui si legge che la transazione è avvenuta per 775mila euro, già incassati. È la conclusione di una vicenda che andava avanti da 15 anni. Tutto inizia nell’ottobre 1999, quando la Regione concede l’immobile in uso alla Bbk per nove anni, con successiva proroga di anno in anno. Nel 2008, dopo il decreto legge sul riordino del patrimonio immobiliare delle regioni, l’immobile viene individuato tra quelli da vendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venduto il Santa Fè. Si chiude una vicenda andata avanti 15 anni