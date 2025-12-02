Venduto il Santa Fè Si chiude una vicenda andata avanti 15 anni
È stato venduto l’immobile del Santa Fè - Matilda a Marina di Ravenna: ora non è più della Regione, ma del Bbk srl. Lo ha fatto sapere ieri l’ente pubblico con una nota che ricapitolava le alienazioni effettuate quest’anno, in cui si legge che la transazione è avvenuta per 775mila euro, già incassati. È la conclusione di una vicenda che andava avanti da 15 anni. Tutto inizia nell’ottobre 1999, quando la Regione concede l’immobile in uso alla Bbk per nove anni, con successiva proroga di anno in anno. Nel 2008, dopo il decreto legge sul riordino del patrimonio immobiliare delle regioni, l’immobile viene individuato tra quelli da vendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La villetta a Santa Croce ha trovato un nuovo proprietario Se anche tu vuoi vendere il tuo immobile, contattaci WhatsApp al 370 374 2598 ?0571245503 Mediatori Group Italia”la scelta giusta per la tua casa “ #santacroce #venduto - facebook.com Vai su Facebook
Milano. Venduto. La proprietà dello stadio di San Siro, dopo sei anni di trattative e polemiche, è passata dal Comune di Milano alle squadre Milan e Inter, che lo abbatteranno per costruire un nuovo impianto (di @gbarbacetto) Vai su X