Veicoli a batteria +131% in Italia cinesi in festa

Performance a tripla cifra per Byd, Lynk&Co e OmodaJaecoo grazie agli incentivi. Byd +535,3%, Lynk&Co +292,3%, OmodaJaecoo +386,5%, «altre» +419,2% e fra queste c’è Leapmotor, ovvero il partner cinese di Stellantis che raggiunge l’1,8% della quota di mercato solo a novembre. Lo scorso mese le immatricolazioni auto sono rimaste stabili nei confronti dello stesso periodo di un anno fa, tuttavia c’è stato un +131% circa delle vetture elettriche, grazie agli incentivi che hanno fatto felici i principali produttori di veicoli a batteria: i cinesi. Come emerge appunto dalle performance a tripla cifra messe a segno dai marchi dell’ex celeste impero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Veicoli a batteria +131% in Italia, cinesi in festa

