Vedelago orrore in garage | il 55enne Luca Trinca muore schiacciato dal basculante guasto

La scoperta choc: un passante trova il corpo sotto il portone. Erano circa le 7.30 del mattino quando un passante, camminando in via Pola a Vedelago, ha notato qualcosa di anomalo davanti al garage di una casa privata. Avvicinandosi, ha scoperto l’orrore: il corpo senza vita di Luca Trinca, 55 anni, schiacciato dal pesante basculante della rimessa. Il portone era noto per essere guasto da tempo, al punto che era già stato fissato un intervento di riparazione per il giorno successivo. I sanitari del Suem 118 hanno tentato manovre di rianimazione, ma non c’era più nulla da fare. La dinamica ripresa dalle telecamere: nessun terzo coinvolto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vedelago, orrore in garage: il 55enne Luca Trinca muore schiacciato dal basculante guasto

