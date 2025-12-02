Vecchioni | Il lunedì era dedicato a uscire all’aperto con la classe li portai anche al Cimitero per osservare le opere

Durante un intervento su Radio Deejay, ospite della trasmissione Summer Camp, Roberto Vecchioni ha condiviso alcuni ricordi legati al periodo in cui insegnava. L’idea di scuola, per lui, non coincideva con lezioni frontali e programma da portare a termine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

