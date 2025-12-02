Vecchiazzano possibili disagi giovedì | chiude un tratto di via Tomba per lavori fognari

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i lavori a Vecchiazzano. Per consentire la realizzazione di un nuovo collegamento fognario lungo la strada della cava, sarà temporaneamente chiuso un tratto di via Tomba compreso tra il civico 42 e via Mangella (esclusa). L’intervento, finalizzato a convogliare le acque meteoriche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Vecchiazzano Possibili Disagi Gioved236