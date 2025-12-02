Variazione di bilancio Aliberti all' opposizione | Siete dei ciucci politici pronto per le urne

In merito alle variazioni di bilancio approvate nel consiglio comunale del 28 novembre scorso e alle dichiarazioni di una parte dell’opposizione, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ribadisce:“Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato, con 12 voti favorevoli, una variazione di Bilancio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Variazione di bilancio da 150 mila euro per vie di esodo e illuminazione: ora c'è fretta dopo lo stop a 7° e 8° corsia - facebook.com Vai su Facebook

Approvata la variazione di bilancio: oltre 70 milioni di euro per rendere Palermo più sicura e vivibile. Risorse per strade, marciapiedi, illuminazione, scuole, impianti sportivi, verde pubblico. Un risultato concreto per i cittadini. #Palermo #consiglioconunale #Fra Vai su X

Variazione di bilancio, Aliberti all'opposizione: "Siete dei ciucci politici, pronto per le urne" - In merito alle variazioni di bilancio approvate nel consiglio comunale del 28 novembre scorso e alle dichiarazioni di una parte dell’opposizione, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ribadisce:“Nel ... Riporta salernotoday.it

Scafati, variazioni di bilancio approvate in Consiglio. Aliberti: “Ciuccio politico chi dice che serviva maggioranza qualificata. La città merita amministratori all’altezza” - Scafati, 1 Dicembre – Relativamente alle variazioni di Bilancio approvate nel Consiglio Comunale del 28 novembre scorso e alle dichiarazioni di una parte dell’opposizione, il Sindaco di Scafati, Pasqu ... Si legge su sciscianonotizie.it

Passa la variazione di bilancio ma è polemica, pronti settanta milioni: ecco i progetti - Via libera al fotofinish: 71 milioni per strade, stadio Renzo Barbera, asilo Padre Pino Puglisi e nuove assunzioni nella polizia municipale, ma l'opposizione denuncia procedure opache e una «ferita al ... Come scrive lasicilia.it

Variazione bilancio, Testolin "prime risposte sull'alluvione" - "Il disegno di legge è stato aggiornato in corso d'opera rispetto alle situazioni contingenti createsi a seguito dell'alluvione del giugno scorso, in un dialogo comune tra maggioranza e opposizione. ansa.it scrive

"Variazione di bilancio ancora irregolarità". Ma la maggioranza tiene - Ormai da inizio anno ogni seduta diventa occasione di scontro acceso tra le parti. lanazione.it scrive

Variazione bilancio ok Maggioranza compatta l’opposizione non vota - Alla fine la variazione di Bilancio che contiene lo stanziamento per trasferire una quarantina di Sinti da piazzale Europa a un parcheggio di via Saragat è passata in Consiglio comunale con 18 voti a ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it