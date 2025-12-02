variante tremezzina 80 metri di nuovo scavo e maestranze operative su tre turni

Tremezzina (Como), 2 dicembre 2025 – Nuova riunione della Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina, convocata per questa mattina in Comune a Menaggio dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. All'incontro, a cui ha partecipato il Prefetto di Como Corrado Conforto Ga lli, e tutti i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni interessate al progetto, era presenta anche l'impresa incaricata da Anas, il Consorzio Sis. Anas ha presentato un aggiornamento sullo studio trasportistico - l'analisi completa per pianificare e gestire il movimento di persone e merci - attualmente in corso, per valutare gli impatti di un’eventuale estensione del cantiere sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

