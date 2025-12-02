Variante Tremezzina 80 metri di nuovo scavo e maestranze operative su tre turni
Tremezzina (Como), 2 dicembre 2025 – Nuova riunione della Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina, convocata per questa mattina in Comune a Menaggio dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. All'incontro, a cui ha partecipato il Prefetto di Como Corrado Conforto Ga lli, e tutti i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni interessate al progetto, era presenta anche l'impresa incaricata da Anas, il Consorzio Sis. Anas ha presentato un aggiornamento sullo studio trasportistico - l'analisi completa per pianificare e gestire il movimento di persone e merci - attualmente in corso, per valutare gli impatti di un’eventuale estensione del cantiere sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tremezzina, intervento iniziato ieri all’altezza di Villa Balbiano di Ossuccio Dopo gli allarmi per i cedimenti e lo studio di fattibilità fatto dal Comune - facebook.com Vai su Facebook
Variante della Tremezzina, 4 anni fa l’avvio dei lavori. Scavati 650 metri su 10 chilometri, il 2 dicembre nuova riunione - Quattro anni fa il 29 novembre venivano posizionate le recinzioni e iniziava lo stop ai mezzi a Colonno sulla statale ... Da espansionetv.it
Lago di Como, Variante della Tremezzina: si valuta il cantiere 7 su 7 - Si è riunita questa mattina, nella sede del Comune di Menaggio, la Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina, convocata dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. Lo riporta quicomo.it
Variante, ennesima fumata grigia: la ripartenza degli scavi solo ad aprile - Notizie poco confortanti dal Tavolo di Regia di Cantiere appena concluso a Menaggio ... Lo riporta laprovinciadicomo.it
Variante della Tremezzina e l’ipotesi cantiere 7 su 7: risposte solo a gennaio - Si è riunita questa mattina, nella sede del Comune di Menaggio, la Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina, convocata dal Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. Come scrive comozero.it
Variante della Tremezzina, mille giorni di lavori per 600 metri di galleria. I sindaci chiedono garanzie - Tremezzina (Como), 31 agosto 2025 – Prima del cantiere sono riprese le polemiche sul lago di Como, ancora una volta per i lavori della Variante della Tremezzina, la strada da oltre 440 milioni, la cui ... Secondo ilgiorno.it
Variante della Tremezzina, in mille giorni fatti 600 metri su 10 chilometri. Anas promette accelerazione - Tremezzina (Como), 26 luglio 2025 – Per riuscire a recuperare il tempo perduto, o almeno provarci, tecnici e operai dovrebbero lavorare anche di notte da qui ai prossimi tre anni, quanti ne mancano ... Come scrive ilgiorno.it