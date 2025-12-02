Vanno al mare recitano poesie e lavorano la terra | i segreti degli ultracentenari agrigentini

2 dic 2025

C’è chi a 108 anni non rinuncia al bagno al mare e neanche a viaggiare, chi a 104 intrattiene parenti e amici recitando poesie a memoria e chi a 100 anni continua a dedicarsi alla terra. Non mancano le coppie che hanno recentemente festeggiato le nozze di platino. Nell’Agrigentino, tra i borghi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

