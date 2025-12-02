Vandalizzazione sinagoga a Monteverde la procura indaga per odio razziale

(Adnkronos) – La procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos in relazione alle scritte apparse sui muri della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Nel fascicolo, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore di Francesco Lo Voi, procedono per il reato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

