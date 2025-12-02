Vandalizzata la panchina rossa appena inaugurata | Gesto vergognoso
Vandalizzata la panchina rossa installata dall’amministrazione al Parco Pozzi di Aversa come segno dell’impegno contro la violenza sulle donne.La panchina inaugurata lunedìLa panchina rossa era stata inaugurata nella giornata di lunedì, alla presenza del sindaco Franco Matacena e del consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
?I beneficiari del SAI Marsala, dei centri di Salemi e Vita, hanno partecipato alla manifestazione promossa dalla Fidapa di Salemi per il ripristino della panchina rossa, vandalizzata nei giorni scorsi in piazza Peppino Impastato. Un momento significativo - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata la panchina rossa Uil dedicata a Maria Luigia Borrelli. Imbrattata già ieri. Dura condanna della sindaca Salis. La seduta in piazza Machiavelli vandalizzata alla vigilia dell’inaugurazione. Vai su X
Torino, vandalizzata la panchina rossa di piazza Livio Bianco dopo soli quattro giorni - Nella notte, la panchina rossa di piazza Livio Bianco, a Torino, è stata vandalizzata e distrutt ... Da giornalelavoce.it
Distrutta 4 giorni dopo l’inaugurazione la panchina rossa di piazza Livio Bianco a Torino - A Torino vandalizzata la panchina rossa di piazza Livio Bianco: forte condanna della Circoscrizione 2 e impegno per un rapido ripristino. Lo riporta quotidianopiemontese.it
Vandalizzata la Panchina Rossa di piazza Livio Bianco, inaugurata solo 4 giorni fa: "Atto incivile" - Nucera (Moderati): "La nostra risposta sarà ancora più partecipazione, più consapevolezza e più unità". Lo riporta torinoggi.it
Vomero, la panchina rossa imbrattata e vandalizzata - Richiesto ripristino della panchina collocata tra via Sebastiano Conca e via Niccolò Piccinni, simbolo della lotta alla violenza sulle donne ... Come scrive internapoli.it
Vandalizzata una panchina rossa contro la violenza sulle donne: «Un attacco a un simbolo» - È stata vandalizzata ed è andata completamente distrutta la panchina rossa (simbolo della lotta alla violenza sulle donne) inaugurata un anno fa a Carraie ... Scrive ravennaedintorni.it
Qualiano, vandalizzata la panchina rossa del centro anti violenza - La rete sociale che funziona e l'enorme lavoro culturale che c'è ancora da compiere per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Lo riporta rainews.it