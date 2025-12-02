Vandalizzata la panchina rossa appena inaugurata | Gesto vergognoso

Casertanews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandalizzata la panchina rossa installata dall’amministrazione al Parco Pozzi di Aversa come segno dell’impegno contro la violenza sulle donne.La panchina inaugurata lunedìLa panchina rossa era stata inaugurata nella giornata di lunedì, alla presenza del sindaco Franco Matacena e del consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it



