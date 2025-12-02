Van fuori controllo si ribalta su un fianco | feriti in tre

Ha perso il controllo e poi si è ribaltato sull’asfalto, finendo la propria corsa su un fianco: è quanto capitato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 1° dicembre, a una van in quel di Perca. Tre le persone rimaste ferite.Il veicolo ha avuto problemi durante una curva subito dopo il paese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it