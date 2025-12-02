Van fuori controllo si ribalta su un fianco | feriti in tre
Ha perso il controllo e poi si è ribaltato sull’asfalto, finendo la propria corsa su un fianco: è quanto capitato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 1° dicembre, a una van in quel di Perca. Tre le persone rimaste ferite.Il veicolo ha avuto problemi durante una curva subito dopo il paese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ULTIM'ORA - Tosco Romagnola in tilt: raffica di incidenti - Asfalto scivoloso e auto fuori controllo - facebook.com Vai su Facebook
Quando il lupo entra in Paese: «Situazione fuori controllo» Vai su X
Auto fuori controllo si ribalta sulla pista ciclabile. Cinque feriti e una decina di vetture danneggiate - Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa di un malore. Scrive ilrestodelcarlino.it