Van Aert | Questo sport è fragile e sono preoccupato Gare a pagamento? Dico di sì

Roma, 2 dicembre 2025 - Anche i ricchi piangono, pure nel ciclismo: basti pensare alla Visma-Lease a Bike, una delle superpotenze, quest'anno capace di vincere due Grandi Giri su tre (all'appello è mancato solo il Tour de France 2025, andato a Tadej Pogacar ), ma fresca di chiusura di bilancio con un passivo di 6 milioni. Ad altre squadre è andata anche peggio: la Wagner Bazin WB ha chiuso i battenti così come l' Arkéa-B&b Hotels, mentre della fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty se ne parla ancora, anche con preoccupazione per qualche esubero di troppo. Una situazione, quella complessiva del ciclismo, che non è sfuggita neanche a un fuoriclasse come Wout Van Aert. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert: "Questo sport è fragile e sono preoccupato. Gare a pagamento? Dico di sì"

