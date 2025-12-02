Valmontone Magicland accoglierà l’Happy Gospel Choir

A MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, l’atmosfera di Magic Christmas diventa ancora più suggestiva: sabato 6 e domenica 7 dicembre il Parco accoglierà l’Happy Gospel Choir, un ensemble vibrante e coinvolgente pronto a regalare al pubblico un’esperienza musicale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

