Valeria Solarino | Un Paese non vive solo di buone intenzioni servono diritti istruzione e coraggio di cambiare La mia voce può diventare un megafono per chi non viene ascoltato
Con il premio Arte e Diritti Umani conferitole da Amnesty International Italia, Valeria Solarino dimostra la sua volontà di «essere tante cose». Tutte, però, hanno un unico obietto: «combattere il cinismo, nemico dell'amore e della passione». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Valeria Solarino è stata ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli per presentare lo spettacolo teatrale "Perfetti Sconosciuti" #perfettisconosciuti #valeriasolarino
Valeria Solarino è stata ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli per presentare lo spettacolo teatrale "Perfetti Sconosciuti" Si tratta della prima regia teatrale di Paolo Genovese, che porta in scena l'adattamento del proprio film, la pellicola che ha avuto più rema
(im)perfetta come me: Valeria Solarino si racconta - Siamo nel pieno della confusione che caratterizza la Mostra del Cinema di Venezia, con star che corrono per la strada inseguendo stylist e memorizzando le frasi, mentre i giornalisti come me cercano ... Si legge su donnamoderna.com
Valeria Solarino: «Una fortuna aver vissuto l'adolescenza senza social» - Da ragazza il mio confronto era con le compagne di classe, ora il confronto è con il mondo intero», intervistata da Sara D’Ascenzo per «Un ... Lo riporta video.corriere.it