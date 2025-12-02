Con il premio Arte e Diritti Umani conferitole da Amnesty International Italia, Valeria Solarino dimostra la sua volontà di «essere tante cose». Tutte, però, hanno un unico obietto: «combattere il cinismo, nemico dell'amore e della passione». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valeria Solarino: «Un Paese non vive solo di buone intenzioni, servono diritti, istruzione e coraggio di cambiare. La mia voce può diventare un megafono per chi non viene ascoltato»