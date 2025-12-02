Vaga in strada in pigiama e ciabatte 60enne travolta e uccisa da un'auto a Reggio Calabria

Una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre vagava a piedi e in pigiama sulla strada a scorrimento veloce della periferia nord di Reggio Calabria. Si indaga sulla sua identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

