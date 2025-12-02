Vaccino Covid Persone non considerate vaccinate nei primi 14 giorni post inoculazione in quel periodo massimo picco di mortalità - LO STUDIO dell’Università di Torino

Uno studio del dipartimento di biologia dell'Università di Torino ha scoperto un errore per cui persone non sarebbero state considerate vaccinate nei primi 14 giorni post inoculazione, mancando così il rilevamento di un picco di mortalità proprio in quel periodo Un nuovo studio firmato da ric.

