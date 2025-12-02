Vaccinazione antinfluenzale superate 2 milioni di dosi in Lombardia

Superata in Lombardia la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. Al 30 novembre 2025 sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini. Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

GIORNATE DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE RISERVATE AI CITTADINI PRIVI DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE (SEDI A.S.CO.T.) Nell’ambito della campagna vaccinale antinfluenzale 2025, il Distretto Socio-Sanitario della Asl di Sassari orga - facebook.com Vai su Facebook

Vaccinazione antinfluenzale, superate 2 milioni di dosi in Lombardia - Bertolaso: "Risultato che testimonia impegno delle istituzioni e la consape ... Da leccotoday.it

Influenza: il virus corre, le vaccinazioni di più. Oltre 2 milioni di dosi somministrate in Lombardia - L’assessore Bertolaso: “Un traguardo che testimonia l’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti”. Lo riporta ilgiorno.it

Vaccinazione antinfluenzale. In Lombardia al via la campagna, Fontana tra i primi a vaccinarsi - Il presidente della Regione si è vaccinato a Palazzo Lombardia nell’ambito dell‘iniziativa “VaccinAzione”. Come scrive quotidianosanita.it

La Lombardia avvia campagna antinfluenzale, 2,7 milioni di dosi - La Regione ha distribuito oltre 2,7 milioni di dosi con l'obiettivo di superare i risultati record della stagione ... Segnala ansa.it

In Ogliastra al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale - La somministrazione dei vaccini ha preso il via nei giorni scorsi negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera ... Riporta ansa.it

Il vaccino: “Chi è a rischi lo faccia presto, servono 2 settimane per la protezione” - La campagna vaccinale in Lombardia è iniziata ormai da quasi due mesi: il via è stato il primo ottobre e ormai <a href="https:/ ... Secondo ilgiorno.it