Vacanze Natale 2025 | quando finisce la scuola? Le date da tenere a mente a Milano e in Lombardia
Milano, 2 dicembre 2025 – Con l’inizio del mese di dicembre scatta anche il conto alla rovescia degli studenti lombardi in vista delle agognate vacanze di Natal e. Per i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia e gli studenti di scuola primaria, medie e superiori, si avvicina il periodo di stop di attività e lezioni per le feste di Natale 2025-2026. Di fatto gli alunni torneranno tra i banchi a gennaio, dopo l’inizio del nuovo anno e l’Epifania, che – come da tradizione – segna la fine delle festività. Ma quali sono i giorni da segnare in agenda? Un piccolo break si avrà già nei prossimi giorni con lo stop dell’Immacolata (quest’anno l’8 dicembre cade di lunedì). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
