Usa tempesta di neve in Missouri | auto bloccate e camion rovesciati

Il Nordest degli Usa si sta preparando per la sua prima grande tempesta di neve della stagione, proprio mentre il Midwest sta iniziando a sfuggire alla neve e al ghiaccio che hanno ostacolato i viaggi dopo le vacanze del Ringraziamento. In alcune parti del New England settentrionale si prevedevano fino a 25 centimetri di neve. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi di tempesta invernale e avvisi meteorologici invernali in Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut e New York prima dell’arrivo della neve. Il Missouri ha mostrato l’Interstate 70 coperta di neve nella contea di Saline, mentre auto e camion erano bloccati nel traffico o si sono schiantati lungo l’autostrada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, tempesta di neve in Missouri: auto bloccate e camion rovesciati

