Usa | Hegseth ' abbiamo appena iniziato a colpire imbarcazioni narcotrafficanti'

Washington, 2 dic. (AdnkronosAfp) - Gli Stati Uniti hanno "appena iniziato" a colpire le imbarcazioni adibite al traffico di droga. Lo ha detto il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, parlando degli attacchi ai narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi. "Abbiamo appena iniziato a colpire le navi narcotrafficanti e a gettare i narcoterroristi sul fondo dell'oceano, perché hanno avvelenato il popolo americano", ha affermato Hegseth durante una riunione del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

