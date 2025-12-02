Usa – America Latina | da Pinochet a Maria Corina Machado

Ieri Trump ha convocato alla Casa Bianca i più alti funzionari della Sicurezza nazionale per un confronto sul Venezuela. La riunione sarebbe stata decisa allo scadere dell’ultimatum dato al presidente venezuelano Nicolás Maduro nella telefonata della scorsa settimana perché abbandonasse immediatamente il Paese. La notizia dell’ultimatum è stato riportata dal Wall Street Journal insieme alla notizia del rigetto da parte dell’amministrazione Usa della richiesta di Maduro di un’amnistia per sé stesso e alti funzionari a lui collegati, sui quali pende il mandato di cattura Usa per traffico di droga. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa – America Latina: da Pinochet a Maria Corina Machado

News recenti che potrebbero piacerti

Il cantautore palermitano Alessio Bondì ha debuttato in America Latina con il Runnegghiè America Tour 2025. tinyurl.com/yrnmk78w #gruppiemergenti #notizie #eventi Vai su X

ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina) si rivolge direttamente alle energie e alla creatività delle nuove generazioni con il lancio del "BANDO QUARTIERI reMIx". Questa iniziativa, specificamente pensata per associazioni e gr - facebook.com Vai su Facebook

AMERICA LATINA/ Cosa cambia dopo l’elezione di Trump negli Usa? - La vittoria di Trump alle presidenziali Usa pone delle domande anche su quella che sarà la sua politica rispetto al Sud America L’elezione di Trump alla Casa Bianca, e soprattutto l’ampiezza del ... Da ilsussidiario.net

Disinformazione in America Latina; l’ultima trovata di Mosca contro Usa ed occidente - Il governo russo sta attualmente finanziando una massiccia campagna di disinformazione in corso e ben finanziata in tutta l’America Latina. Lo riporta panorama.it

Usa e America latina centrali per l’export di cosmetici made in Italy - Debutta Cosmoprof North America Miami 2024 - Il calendario del network Cosmoprof inaugura il 2024 con una novità: da oggi al 25 gennaio, infatti, Miami ospita la prima edizione di Cosmoprof North America – Miami, appuntamento che si affianca al ... Scrive ilsole24ore.com

SPY USA/ Haney e gli altri, l’America latina come “laboratorio” della Cia - Ecco il loro modus operandi e le loro operazioni L’agenzia di intelligence statunitense CIA è spesso considerata ... Secondo ilsussidiario.net

Colombia, 'gli Usa cercano di monopolizzare il commercio' - "Il socialismo alla cinese sembrava vincere nella libera concorrenza, e quindi il capitalismo negli Stati Uniti ora cerca una sorta di monopolizzazione nazionale del commercio". Come scrive ansa.it

Gli Usa confermano aiuti ma il peso argentino non trova fondo - Non è servito un nuovo messaggio rassicurante del segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent, di mantenere a galla il peso argentino di fronte alle forti pressioni svalutative che precedono le ... Si legge su ansa.it