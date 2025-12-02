Usa | afghano accusato di aver sparato a soldati Guardia Nazionale si dichiara non colpevole

Washington, 2 dic. (Adnkronos) - Rahmanullah Lakanwal, il cittadino afghano accusato di aver sparato a due soldati della Guardia Nazionale nei pressi della Casa Bianca si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio di primo grado e aggressione. L'uomo, ferito a sua volta da colpi d'arma da fuoco, ha fatto la sua prima apparizione in tribunale tramite video da un letto d'ospedale. Si è dichiarato non colpevole per le accuse derivanti dalla sparatoria del 26 novembre in cui è morta la specialista Sarah Beckstrom, 20 anni, ed è rimasto ferito il sergente maggiore Andrew Wolfe, 24 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: afghano accusato di aver sparato a soldati Guardia Nazionale si dichiara non colpevole

