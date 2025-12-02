Urbino abusi su una 15enne a Santa Lucia | la vittima ha una disabilità mentale Accusati un 47enne e un 23enne che le ha anche ceduto droga

URBINO L?inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Urbino per l?ipotesi di reato di violenza sessuale su una 15enne ha fatto molto rumore sotto i torricini. Non poteva essere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

urbino abusi 15enne santaUrbino, studente e imprenditore indagati per violenza sessuale. L'ipotesi choc: abusi una 15enne in cambio di droga - Il fascicolo aperto presso la procura della Repubblica di Urbino unico perché la vittima è ... Scrive msn.com

