Urbino abusi su una 15enne a Santa Lucia | la vittima ha una disabilità mentale Accusati un 47enne e un 23enne che le ha anche ceduto droga
URBINO L?inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Urbino per l?ipotesi di reato di violenza sessuale su una 15enne ha fatto molto rumore sotto i torricini. Non poteva essere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
