Uomini e donne | Sara si prende un altro corteggiatore di Cristiana Mario delude ancora Gemma

Una nuova delusione per Gemma nella registrazione di oggi di Uomini e donne. Nel Trono Classico Sara Gaudenzi conquista un corteggiatore di Cristiana. Federico Mastrostefano esce con tre dame nella stessa giornata. Oggi 2 dicembre si è svolta la seconda registrazione settimanale di Uomini e donne. Tra i protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani deve affrontare una nuova delusione da parte di Mario Lenti, mentre Edoardo e Paola consolidano la loro conoscenza tra sorrisi e complimenti reciproci. Federico Mastrostefano prende decisioni importanti sulle sue frequentazioni. Nel Trono Over, le Simone viene eliminato da Cristiana Anania e va a corteggiare Saura Gaudenzi.

