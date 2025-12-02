Uomini e Donne | le anticipazioni della registrazione di martedì 2 Dicembre 2025

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne tracciano un quadro movimentato ma ancora aperto. Nel parterre over c’è chi chiude, chi riparte e chi resta in attesa di segnali più chiari. Tra i protagonisti di giornata spiccano Gemma Galgani, Federico Mastrostefano, Marina e la tronista Cristiana Anania, chiamata a decisioni nette su corteggiatori molto discussi. E la sua scelta potrebbe essere a rischio. Ex corteggiatrice ritorna per Ciro Solimeno? Uomini e Donne, registrazione 2 Dicembre 2025: delusione per Gemma Galgani. Gemma Galgani mette in pausa la conoscenza con Ciro confidando in un possibile riavvicinamento con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: le anticipazioni della registrazione di martedì 2 Dicembre 2025

