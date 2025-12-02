Uomini e Donne indiscrezione sulle registrazioni | Ciro Solimeno cercava l’approvazione di Sara Gaudenzi

Ciro Solimeno e Sara Gaudenzi insospettiscono durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne. La segnalazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, indiscrezione sulle registrazioni: Ciro Solimeno cercava l’approvazione di Sara Gaudenzi

"Uomini e Donne", Agnese risentita con Roberto #uominiedonne #1dicembre

"Vai da lui..." Cosa accadrà nella puntata di oggi di #UominieDonne? Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5 per scoprirlo insieme, ma intanto godetevi qui un piccolo spoiler...

Uomini e Donne, indiscrezione sulle registrazioni: Ciro Solimeno cercava l'approvazione di Sara Gaudenzi - Ciro Solimeno e Sara Gaudenzi insospettiscono durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, registrazione 1° dicembre: scontro tra i corteggiatori di Cristiana - Scontro tra i corteggiatori di Cristiana, che ha baciato entrambi in esterna.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 1° DICEMBRE 2025/ Gemma piange, Tina chiama il medico - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 1° dicembre 2025: cos'è successo nel parterre del trono over e classico.

Uomini e donne, retroscena Marzano: 'Ciro fissava Sara, cercava la sua approvazione' - Deianira Marzano sostiene che il nuovo tronista Ciro avrebbe cercato lo sguardo e l'approvazione di Sara in una recente registrazione

Anticipazioni Uomini e Donne, in studio interviene un medico: cos'è successo - La registrazione della puntata di Uomini e Donne del 1° dicembre è stata segnata da un momento di forte tensione che ha visto protagonista, ancora una volta, Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 25 novembre 2025 - Dopo la registrazione di lunedì, ieri 25 novembre si è tornati in studio a Uomini e Donne e le anticipazioni emerse sono molto interessanti.