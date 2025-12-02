Uomini e Donne | Agnese replica alla dama della segnalazione con Roberto

La storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo continua a far discutere a Uomini e Donne. In studio è arrivata una segnalazione: lui sarebbe stato visto al centro commerciale di Bologna con Francesca, ex dama del parterre. La puntata ha acceso il dibattito, ma la risposta è arrivata anche fuori dallo studio. Con toni chiari e ironici, lei ha preso posizione sui social. Qui ricostruiamo i fatti, le parole dette davanti alle telecamere e il messaggio con cui la coppia ha provato a rimettere ordine. Le origini e il profilo social di Roberto Priolo Uomini e Donne, Agnese, Federico e Roberto: il triangolo che muove la trama. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Agnese replica alla dama della segnalazione con Roberto

