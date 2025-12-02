Un’ora sospeso tra la vita e la morte | il miracoloso salvataggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII
Un salvataggio che ha “del miracoloso “come ha detto Jiri Marzi, il diciottenne soccorso tra il Sasso Bellora e Monte Bregagno, nella zona di Menaggio grazie all’intervento – coordinato da AREU – del Soccorso Alpino (stazione Lario Occidentale – Ceresio), dei Vigili del Fuoco, dei team degli elisoccorso di Como e Sondrio e del team ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) dell’ ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per la gestione dell’ipotermia accidentale grave. Una vicenda che risale a sabato 27 settembre e che oggi ha definitivamente avuto un lieto fine a Palazzo Lombardia attraverso il racconto dei protagonisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Gruppo Lista Civica IBC anche quest’anno promuove il Regalo Sospeso, l’iniziativa solidale dedicata al Centro Aiuto alla Vita di #Adria - facebook.com Vai su Facebook
Tolentino: «Così possiamo fare della nostra vita un viaggio fecondo». Il nuovo libro del cardinale poeta «Si tratta di vivere e di realizzare la vita pienamente, senza lasciarla in sospeso». buff.ly/aTTJelG Vai su X