Un’ora sospeso tra la vita e la morte | il miracoloso salvataggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII

Bergamonews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un salvataggio che ha “del miracoloso “come ha detto Jiri Marzi, il diciottenne soccorso tra il Sasso Bellora e Monte Bregagno, nella zona di Menaggio grazie all’intervento – coordinato da AREU – del Soccorso Alpino (stazione Lario Occidentale – Ceresio), dei Vigili del Fuoco, dei team degli elisoccorso di Como e Sondrio e del team ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) dell’ ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per la gestione dell’ipotermia accidentale grave. Una vicenda che risale a sabato 27 settembre e che oggi ha definitivamente avuto un lieto fine a Palazzo Lombardia attraverso il racconto dei protagonisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

