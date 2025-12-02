Uno dei più grandi italiani di sempre

In My Way un uomo canta un bilancio della sua vita. Una vita piena, in cui ha percorso tutte le autostrade, ha amato, riso e pianto. La cosa più importante, però, è che tutto questo lo ha fatto a modo suo. Non in modo timido, ma a suo modo. E ora che si sta tirando l’ultima tenda, l’uomo può guardare alla sua vita con commossa soddisfazione. La canzone non piaceva particolarmente a Frank Sinatra, che la trovava auto-indulgente, consolatoria. Fu Nancy a convincerlo a cantarla: probabilmente aveva visto qualcosa nella canzone - scritta da Paul Anka su una traduzione dal francese - che risuonava con particolare forza nella voce di suo padre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

