Uno dei boss più pericolosi d’Italia dietro il sequestro-lampo del 17enne di Vittoria | È una nuova tecnica della Stidda

Il sequestro lampo progettato da un latitante della Stidda, armi clandestine, pedinamenti e una Fiat Panda rubata: l’operazione della Dda etnea. Sono Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, le tre persone arrestate dalla polizia per il sequestro del 17enne Gaetano Nicosia avvenuto lo scorso 25 settembre a Vittoria, nel Ragusano. Stracquadaini era latitante da oltre un anno. È ritenuto responsabile con altri complici, di il tentato omicidio, ad aprile 2024, di un ex collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Uno dei boss più pericolosi d’Italia dietro il sequestro-lampo del 17enne di Vittoria: “È una nuova tecnica della Stidda”

