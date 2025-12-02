Università di Bologna vs Giorgia Meloni | ateneo dice no ai corsi per militari

Il caso è diventato mediatico in pochissimo tempo, raccontando lo scontro tra la premier Giorgia Meloni e l’Ateneo dell’Università di Bologna. L’ateneo, infatti, è reo di aver rifiutato di istituire un corso di laurea in Filosofia per un gruppo selezionato di giovani ufficiali dell’Accademia di Modena. Il rifiuto ha scatenato l’ira del Presidente, che in una nota ha espresso la sua amarezza. Università di Bologna contro Meloni per mancato corso per militari. Nella nota pubblicata dalla premier si legge: “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Università di Bologna vs Giorgia Meloni: ateneo dice no ai corsi per militari

News recenti che potrebbero piacerti

Sono costretto a tornare sul tema dell’università di Bologna e della assurda pretesa dei militari di avere corsi universitari esclusivi per gli ufficiali, perché ho letto che Meloni è intervenuta a difendere l’esercito, e quindi a difendere l’indifendibile. Ma d’altra parte - facebook.com Vai su Facebook

Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hanno negato a un gruppo selezionato di 15 giovani Ufficiali dell’Esercito dell’Accademia di Modena la possibilità di frequentare un corso di laurea in Filosofia, nel timore Vai su X

Bologna, corso negato ai militari: la replica dell'ateneo - Un atto incomprensibile e gravemente sbagliato, che lede i doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università. Riporta tg.la7.it

Meloni se la prende con l’Università di Bologna per aver negato un corso di laurea ai militari - "Incomprensibile", gravemente sbagliata" e "inaccettabile": così Giorgia Meloni ha definito la decisione dell'Università di ... Da fanpage.it

Strage Bologna, Giorgia Meloni: «Grave dire che le radici dell'attentato sono nella destra di governo» - L'orario è sempre lo stesso dal 2 agosto 1980, il giorno in cui la Repubblica italiana è stata macchiata di una delle più vili ... Riporta ilmessaggero.it

Strage Bologna, Giorgia Meloni: «Contro di noi clima d’odio pericoloso». Schlein: «Atteggiamento deplorevole» - Ma le sentenze parlano e parlano chiaro, e Giorgia Meloni non si discosta da quella che è ... Si legge su ilmessaggero.it

Bologna, le minacce anarchiche a Giorgia Meloni: «Sei la prima della lista». La solidarietà del sindaco Lepore - La didascalia della «cartolina» da Bologna l’ha postata direttamente l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it