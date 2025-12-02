Unisalento e Ntc impegno comune per la mobilità del futuro | inaugurato il SimLab

NARDÒ – Un laboratorio per la ricerca sulla simulazione digitale e lo sviluppo di soluzioni per la mobilità, il SimLab, è stato inaugurato questa mattina presso il Nardò Technical Center (Ntc) alla presenza di Antonio Gratis, direttore generale del centro di proprietà di Porsche che sorge su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

IL FUTURO DI UNISALENTO CON AIELLO RETTRICE Una giornata di impegno ed emozioni, per presentare la squadra che affiancherà la rettrice Mariaa Aiello nel mandato rettorale 2025-2031. Riviviamo insieme il 5 novembre scorso, quando la comunità - facebook.com Vai su Facebook

Unisalento e Ntc, impegno comune per la mobilità del futuro: inaugurato il SimLab - Un laboratorio d’avanguardia, realizzato con fondi pubblici, per testare le soluzioni più intelligenti per la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei veicoli, ma anche per studiare l’interazione t ... Da lecceprima.it

Unisalento, Maria Antonietta Aiello presenta la squadra. Rizzello pro-rettore. Tutti i nomi e il discorso della rettrice - Con profonda emozione e grande senso di responsabilità, ho assunto l’incarico di rettrice dell’Università del Salento e sono qui, ... Lo riporta quotidianodipuglia.it