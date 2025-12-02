Unisalento e Ntc impegno comune per la mobilità del futuro | inaugurato il SimLab

Lecceprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ – Un laboratorio per la ricerca sulla simulazione digitale e lo sviluppo di soluzioni per la mobilità, il SimLab, è stato inaugurato questa mattina presso il Nardò Technical Center (Ntc) alla presenza di Antonio Gratis, direttore generale del centro di proprietà di Porsche che sorge su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

unisalento ntc impegno comuneUnisalento e Ntc, impegno comune per la mobilità del futuro: inaugurato il SimLab - Un laboratorio d’avanguardia, realizzato con fondi pubblici, per testare le soluzioni più intelligenti per la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei veicoli, ma anche per studiare l’interazione t ... Da lecceprima.it

Unisalento, Maria Antonietta Aiello presenta la squadra. Rizzello pro-rettore. Tutti i nomi e il discorso della rettrice - Con profonda emozione e grande senso di responsabilità, ho assunto l’incarico di rettrice dell’Università del Salento e sono qui, ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Unisalento Ntc Impegno Comune