Unicusano Avellino Basket giovani biancoverdi a lezione da coach Capobianco
Domani, mercoledì 3 dicembre, presso la palestra dell’ITIS in via Morelli e Silvati, l’Unicusano Avellino Basket avrà il piacere di ospitare coach Andrea Capobianco, tecnico della Nazionale Italiana Femminile, in passato responsabile tecnico del CNA e del settore squadre Nazionali. Nel corso del. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 20.30contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per il recupero della quindicesima giornata del campionato di Se - facebook.com Vai su Facebook
Il prepartita di Avellino- #Fortitudo Vai su X
Unicusano Avellino Basket, giovani biancoverdi a lezione da coach Capobianco - Il tecnico della Nazionale Italiana Femminile guiderà una serie di allenamenti dedicati ai gruppi Under 14 Gold, Under 15 Gold, Under 15 Eccellenza e Under 17 d’Eccellenza ... Segnala msn.com
Cambio in panchina per l’Unicusano Avellino Basket: Di Carlo subentra a Buscaglia - L’Unicusano Avellino Basket informa di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra coach Maurizio Buscaglia. Secondo irpinianews.it
Unicusano Avellino Basket, via alla prevendita per il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna - I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www. Lo riporta msn.com
Al Del Mauro arriva la Dole Basket Rimini: l’Unicusano Avellino in cerca di riscatto - Dopo l’avvicendamento in panchina, il roster biancoverde con il nuovo coach Di Carlo prova a dare una decisa sterzata alla sua stagione. Come scrive orticalab.it
Unicusano Avellino Basket corsara a Pistoia: gli irpini s’impongono 65-78 - L’Unicusano Avellino Basket nel turno infrasettimanale viola il campo dell’Estra Pistoia con il punteggio di 65- Si legge su irpinianews.it
L’Unicusano Avellino Basket espugna Pistoia, prova di forza dei lupi - L’Unicusano Avellino Basket conquista un successo importante in trasferta, imponendosi sul parquet dell’Estra Pistoia con il punteggio di 65- Come scrive orticalab.it