Unicusano Avellino Basket giovani biancoverdi a lezione da coach Capobianco

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 3 dicembre, presso la palestra dell’ITIS in via Morelli e Silvati, l’Unicusano Avellino Basket avrà il piacere di ospitare coach Andrea Capobianco, tecnico della Nazionale Italiana Femminile, in passato responsabile tecnico del CNA e del settore squadre Nazionali. Nel corso del. 🔗 Leggi su Today.it

