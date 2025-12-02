UNICEF Italia su Giornata internazionale delle persone con disabilità 3 dicembre

UNICEF: “Un bambino su dieci nel mondo ha una disabilità. In Italia servono più dati, risorse e tutele per garantire diritti, inclusione e pari opportunità a tutti i minorenni”.. 2 dicembre 2025 – “ In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), dedicata quest’anno al tema “Promuovere società inclusive nei confronti delle persone con disabilità per favorire il progresso sociale”, l’UNICEF ricorda che un bambino su dieci nel mondo, ovvero quasi 240 milioni di bambini, ha una disabilità” ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. In Italia, l’UNICEF ha individuato la situazione dei bambini e degli adolescenti con disabilità tra le priorità sulle quali le istituzioni, la società civile, l’opinione pubblica dovrebbero essere più attente, per sostenere le famiglie e garantire i diritti di questi minorenni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

