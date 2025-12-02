UNICEF Italia su Giornata internazionale delle persone con disabilità 3 dicembre
UNICEF: “Un bambino su dieci nel mondo ha una disabilità. In Italia servono più dati, risorse e tutele per garantire diritti, inclusione e pari opportunità a tutti i minorenni”.. 2 dicembre 2025 – “ In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), dedicata quest’anno al tema “Promuovere società inclusive nei confronti delle persone con disabilità per favorire il progresso sociale”, l’UNICEF ricorda che un bambino su dieci nel mondo, ovvero quasi 240 milioni di bambini, ha una disabilità” ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. In Italia, l’UNICEF ha individuato la situazione dei bambini e degli adolescenti con disabilità tra le priorità sulle quali le istituzioni, la società civile, l’opinione pubblica dovrebbero essere più attente, per sostenere le famiglie e garantire i diritti di questi minorenni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNICEF Italia - facebook.com Vai su Facebook
Aule sotterranee per permettere a più alunni di frequentare le lezioni e per garantire sicurezza dagli attacchi aerei alle scuole: una delle tante attività che l'UNICEF realizza per i bambini in #Ucraina @PaoloRozera, direttore UNICEF Italia, ospite di @andreade Vai su X
Nga Tikanga o nga Tamariki Haua huri noa i te Ao me Itari: Te Ripoata UNICEF - La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità evidenzia la situazione critica dei bambini con disabilità a livello globale. Si legge su notizie.it
Condizioni dei Bambini con Disabilità nel Mondo e in Italia: Il Rapporto di UNICEF - La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità evidenzia la situazione critica dei bambini con disabilità a livello globale. Come scrive notizie.it
Unicef, nel mondo quasi 240 milioni di bimbi con una disabilità - "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, del 3 dicembre, dedicata quest'anno ... Come scrive msn.com
Giornata internazionale disabilità. UNICEF: “Misure per i diritti di bambini e adolescenti disabili” - Inviate alla Ministra per la Disabilità Locatelli le proposte UNICEF per il programma di azione triennale ... Segnala disabili.com
Catanzaro, al via la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti - CATANZARO Prenderanno il via oggi, e proseguiranno per tutto il mese, le iniziative dedicate alla Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, promosse dal Comitato provinciale ... Scrive corrieredellacalabria.it
Violenza di genere: Unicef Italia, domani presentazione del sondaggio realizzato sulla piattaforma U-Report - Domani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Unicef Italia organizza la seconda edizione dell’Officina Unicef Young Mobile “Una di noi” Talk ... Come scrive agensir.it