Undici conducenti over 40 lasciano Busitalia in un mese l' Ugl | Interventi immediati

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ugl Trasporti esprime “forte preoccupazione per la situazione che da anni interessa Busitalia Campania”, dove si registra un fenomeno “ormai evidente e in costante crescita: la fuga dei conducenti”. Una condizione - si legge in una nota del sindacato - che coinvolgerebbe non solo i neoassunti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Undici Conducenti Over 40