Undici conducenti over 40 lasciano Busitalia in un mese l' Ugl | Interventi immediati
La Ugl Trasporti esprime “forte preoccupazione per la situazione che da anni interessa Busitalia Campania”, dove si registra un fenomeno “ormai evidente e in costante crescita: la fuga dei conducenti”. Una condizione - si legge in una nota del sindacato - che coinvolgerebbe non solo i neoassunti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
AUTOBUS FINISCE FUORI STRADA: DODICI PERSONE BLOCCATE, NESSUN FERITO CESENA. Oggi alle 14.50 a Mercato Saraceno, in via della Liberazione, autobus di linea è uscito di strada con undici passeggeri ed il conducente, e sono rimasti bloccati - facebook.com Vai su Facebook