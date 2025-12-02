Undici conducenti over 40 lasciano Busitalia Campania in un mese | l’Ugl chiede interventi immediati

Tempo di lettura: 2 minuti La Ugl Trasporti esprime forte preoccupazione per la situazione che da anni interessa Busitalia Campania, dove si registra un fenomeno ormai evidente e in costante crescita: la fuga dei conducenti. Una condizione che coinvolge non solo i neoassunti – molti dei quali rinunciano al contratto prima ancora della firma – ma anche autisti con oltre vent’anni di servizio. Solo nel mese corrente undici conducenti over 40 hanno deciso di lasciare l’azienda. Secondo quanto emerso da diverse segnalazioni interne, le cause di questa crisi sarebbero riconducibili a una gestione aziendale degli ultimi anni caratterizzata da sovraccarichi di lavoro, turni gravosi spesso definiti “massacranti” dagli stessi lavoratori, e da una grave difficoltà nella conciliazione vita-lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Undici conducenti over 40 lasciano Busitalia Campania in un mese: l’Ugl chiede interventi immediati

