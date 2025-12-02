Un’altra poltrona per Rosario Andreozzi chi è il politico napoletano di Avs che si è fatto il triplete personale

Prima consigliere comunale, poi consigliere metropolitano e ora anche consigliere regionale. Sta facendo incetta di incarichi Rosario Andreozzi, candidato alle ultime regionali in Campania con Alleanza Verdi-Sinistra. Da rappresentante dei disoccupati di Scampia, il 60enne napoletano è diventato tre volte consigliere. La tornata elettorale del 23 e 24 novembre ha regalato ad Andreozzi un posto in consiglio regionale tra le fila di Avs. Anche dopo l’elezione, però, non ha alcuna intenzione di lasciare gli altri due incarichi. L’elezione in consiglio regionale. « Non mi dimetto perché abbiamo avviato in città un lavoro importante in questi anni che va completato. 🔗 Leggi su Open.online