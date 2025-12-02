Un’abitudine semplice che può favorire digestione idratazione luminosità della pelle e benessere generale

B ere acqua con una fetta di limone al mattino è uno dei consigli di benessere più diffusi, ma i suoi benefici vanno oltre il semplice effetto depurativo. Facile, immediato, alla portata di tutti: un piccolo gesto quotidiano è capace di trasformarsi in una coccola rigenerante per corpo e mente. Non solo un semplice “detox”: secondo gli esperti acqua e limone è la perfetta soluzione naturale per una migliore idratazione, digestione, pelle e persino umore. Tisana zenzero e limone, l’alleata contro i malanni invernali. guarda le foto Un aiuto per la digestione e il benessere intestinale. Bere acqua e limone appena svegli stimola dolcemente il sistema digestivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

