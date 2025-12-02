Un’abitazione per disabili | ecco il Mosaico

Verrà inaugurato domani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, “ Il Mosaico ”, l’appartamento dedicato a un progetto sperimentale di residenzialità permanente per persone con disabilità in via Di Vittorio 2. L’iniziativa nasce grazie alla coprogettazione tra l’ Area sociale del Comune di Muggiò e il Consorzio Desio Brianza, con la collaborazione dell’ente del terzo settore Spazio Aperto Servizi, che sarà anche gestore del servizio. Fondamentale il sostegno della Società Cooperativa Edificatrice Popolare Villoresi, che ha contribuito alla riqualificazione dell’alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

